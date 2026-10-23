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BAE'de tanker petrol sızıntısı Umm Al Quwain plajlarını etkiledi, kıyılar kapatıldı

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BAE Çevre Bakanlığı, Umm Al Quwain plajlarını etkileyen tanker petrol sızıntısını tespit etti ve kentteki tüm plajlarla kıyı alanlarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Balıkçılara faaliyetlerini durdurma uyarısı yapılırken ekipler temizleme çalışmalarına başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umm Al Quwain kentinin plajları petrol sızıntısı nedeniyle kapatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı, teknik izleme ve çevre değerlendirme sisteminin Umm Al Quwain kentinin plajlarını etkileyen tanker petrol sızıntısı tespit ettiğini duyurdu. Şarika, Acman ve Umm Al Quwain'de fark edilen kötü kokuların bölge halkı için sağlık riski oluşturmadığı ifade edilen bakanlık açıklamasında ekiplerin çevre etkilerini sınırlamak amacıyla resmi makamlarla hemen çevreleme, kordonlama, temizleme ve onarma çalışmalarına başladığı kaydedildi. Önlem amaçlı kıyı incelemeleri, izleme ve değerlendirmelerin sürdüğü kaydedilen açıklamada teknik ekiplerin değerlendirmeleri tamamlayıp güvenlik ve deniz koruma önlemlerini belirleyene kadar Umm Al Quwain'deki tüm plajların ve kıyı alanlarının geçici olarak kapatıldığı açıklandı. Balıkçılara da bu süre boyunca balıkçılık faaliyetlerini gerçekleştirmemesi uyarısı yapılırken resmi kanallara güvenilmesi, söylentilerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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