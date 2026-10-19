Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Söke'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Söke'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çalışmayla halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması hedefleniyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerle gıda işletmelerinin kontrol edildiği bildirildi. Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının hedeflendiği çalışmalar kapsamında, gıda güvenilirliğine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Güvenilir gıdanın sağlıklı toplumun temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemizde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Aziz Kocaoğlu'nu 4 bin 344 oyla geride bırakan Çağatay Güç kimdir? YENİ Parti İzmir'in ön seçim galibi kaç yaşında, nereli?

Kocaoğlu sandıkta kaybetti! Onu geride bırakan isim 40 yaşında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

2 saat 15 dakika süren dev derbi! 3 sayı farkla kazandılar
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol

Harikasın çocuk! Geceye yine damgasını vurdu
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
Thomas Reis, Beşiktaş'ı da yenerse tarihe geçecek

Beşiktaş'ı da yenerse 3 maçta tarihe geçecek