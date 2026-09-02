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Piknikçilerin çöplüğe çevirdiği dere köylüyü isyan ettirdi

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Ankara’nın Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi’ndeki İlhan Çayı ve çevresi, piknikçilerin bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü.

Ankara'nın Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi'ndeki İlhan Çayı ve çevresi, piknikçilerin bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü.

Ayaş ilçesinde dışarıdan gelip piknik yaptıktan sonra çöplerini toplamadan giden vatandaşlara tepki gösteren mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla çuvallarla temizlemeye çalışıyor. Yayılan kirlilik ve kokudan şikayetçi olan köylüler, bir an önce bölgede denetimlerin artırılmasını istiyor. Mahalle sakini Saim Akbulut, piknikçilerin duyarsız davrandığından yakınarak, çevreyi kirlettiklerini söyledi. Akbulut, yetkililerden destek beklediklerini vurgulayarak bölgenin temizlenmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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