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Ardahan Hanak'ta dronla görüntülenen yalnız kurt, dronu fark edince kaçtı

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Ardahan Hanak'ta dronla görüntülenen yalnız kurt, dronu fark edince kaçtı Haber Videosunu İzle
Ardahan Hanak'ta dronla görüntülenen yalnız kurt, dronu fark edince kaçtı
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide yiyecek arayan yalnız kurt, dron kamerasıyla havadan kaydedildi. Çekim sırasında dronu fark eden kurt kısa süre sonra uzaklaşıp gözden kaybolurken görüntüler, yaban hayvanlarının insan kaynaklı araçlara tepkisini gündeme getirdi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide yiyecek arayan yalnız bir kurt, dron kamerasıyla görüntülendi.

Hanak ilçesinde arazide tek başına dolaşan kurt, dronla görüntülendi. Havadan yapılan çekim sırasında dronu fark eden kurdun kaçmaya başlaması dikkat çekti. Doğal yaşam alanında kaydedilen görüntüler, yaban hayvanlarının insan kaynaklı araçlara karşı verdiği tepkileri bir kez daha gündeme getirdi.

Havadan yapılan çekim sırasında dronu fark eden kurt, kısa süre sonra bulunduğu noktadan uzaklaşmaya başladı. Arazide hızla ilerleyen hayvan, bir süre kaçtıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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