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Ardahan'da aniden bastıran dolu, araç sahiplerini kapalı alanlara yöneltti

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Ardahan'da aniden bastıran dolu, araç sahiplerini kapalı alanlara yöneltti Haber Videosunu İzle
Ardahan'da aniden bastıran dolu, araç sahiplerini kapalı alanlara yöneltti
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Ardahan kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlarını doludan korumak isteyenler kapalı alanlara akın etti.

Ardahan'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, sağanak ve dolu yağışıyla kendini gösterdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığınırken, dolu taneleri cadde ve sokaklarda etkili oldu.

Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak için kapalı alanlara akın ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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