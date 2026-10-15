Haberler

Ankara Yenimahalle'de sağanak sonrası alt geçitte trafik durma noktasına geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Yenimahalle'de sağanak sonrası alt geçitte trafik durma noktasına geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak, Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçitte su birikintisine yol açtı. Suyla dolan geçitte ilerlemeye çalışan araçlar güçlük çekerken trafik durma noktasına geldi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından suyla dolan alt geçitte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Anadolu Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte su birikintisine neden oldu. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücülerin o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Selin bilançosu ağırlaşıyor! Derede ters dönmüş araç bulundu, 5 kişi aranıyor

İşte felaketin fotoğrafı! 3 can kaybı, 5 kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike

Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
6 yıl sonra İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan ilk kez halkın karşısına çıktı! Nottingham'da sevgi gösterisi

6 yıl sonra ilk kez halkın karşısında! Onları böyle karşıladılar
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti
Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu

Türk plakalı tırdan servet çıktı! Tüm para komşuya kaldı
Berfu Yenenler’in evinin önü göle döndü: Bu dere bizim eve dolar mı?

Lüks evinin önü göle döndü! Takipçilerine sordu: Bizim eve dolar mı?