Ankara Yenimahalle'de sağanak sonrası alt geçitte trafik durma noktasına geldi

Ankara Yenimahalle'de sağanak sonrası alt geçitte trafik durma noktasına geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak, Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçitte su birikintisine yol açtı. Suyla dolan geçitte ilerlemeye çalışan araçlar güçlük çekerken trafik durma noktasına geldi; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından suyla dolan alt geçitte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Anadolu Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte su birikintisine neden oldu. Yağmur suyuyla dolan alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücüler güçlük yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Alt geçitte ilerlemeye çalışan sürücülerin o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı