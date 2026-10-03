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Alanya'da sağanakla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, yağış sürecek

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Alanya'da sağanakla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, yağış sürecek
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Alanya'da sağanakla peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler Alanya Kalesi ve plajlarda etkileyici görüntüler oluştururken, telefonlarla kaydedilen anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi; Meteoroloji yağışın aralıklarla süreceğini bildirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Alanya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler havai fişek gösterilerini aratmadı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Alanya Kalesi ve plajlarında etkileyici görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

Meteoroloji, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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