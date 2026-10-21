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Akyazı'da fotokapanlar anne ayı ve yavrularıyla geyik ve vaşağı görüntüledi

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Akyazı'da fotokapanlar anne ayı ve yavrularıyla geyik ve vaşağı görüntüledi Haber Videosunu İzle
Akyazı'da fotokapanlar anne ayı ve yavrularıyla geyik ve vaşağı görüntüledi
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alana kurulan fotokapanlar, anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışını, geyik ile vaşağı görüntüledi. Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki kayıtlarda minik ayıların annelerinin peşinden ayrılmayıp oyun oynadığı anlar yer aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, anne ayı ve yavrularının yanı sıra geyik ve vaşağın doğal yaşamından görüntüler kaydetti.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki derin ormanlık bölgelere kurulan fotokapanlara geyik, vaşak ve ayı aileleri takıldı. Yaban hayatını izlemek ve koruma çalışmalarını sürdürmek amacıyla elde edilen kayıtlarda, anne ayının yavrularıyla birlikte yiyecek arayışına çıktığı görüldü.

Minik ayıların annelerinin peşinden ayrılmayarak oyunlar oynadığı anlar kameraya yansıdı. Aynı bölgede kaydedilen diğer görüntülerde ise ihtişamlı boynuzlarıyla dikkat çeken bir geyik ile doğanın gizemli ve zarif avcılarından biri olan vaşağın çevreyi dikkatle gözetlediği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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