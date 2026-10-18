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Ağrı Patnos'ta yağmur sonrası gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti

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Ağrı Patnos'ta yağmur sonrası gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede görsel bir şölen oluşturdu. Renk cümbüşü, çevredeki vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi ve kısa süreliğine de olsa doğal bir güzellik yaşattı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yağan yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla vatandaşların ilgisini çekti.

Patnos'ta yağışın sona ermesinin ardından gökyüzünde oluşan rengarenk gökkuşağı, ilçede görsel bir şölen sundu. Doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan gökkuşağı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Yağmur sonrası gökyüzünü süsleyen renk cümbüşü, Patnos'ta güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu anların keyfini çıkardı. Gökyüzünde oluşan doğal manzara, ilçede kısa süreliğine de olsa görsel bir güzellik yaşattı.

Patnos'ta yağmurun ardından ortaya çıkan bu etkileyici görüntü, doğanın sunduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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