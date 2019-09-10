Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde mi oturuyor?" sorusuna yanıt

10.09.2019 08:34

Başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmemişti. 31 Mart seçimlerinde siyaset sahnesi Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı olmasına karşın halen köşkte oturduğu tartışmalarına sahne olmuştu.

"BİNALİ YILDIRIM'A AİT BİR KONUT BULUNMUYOR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kamu Konutları Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin konuya ilişkin sorusunu cevapladı.

TMMOB'ye gönderilen resmi yazıda "Çankaya Köşkü'nde Binali Yıldırım'a ait bir konut bulunmuyor" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Binali Yıldırım, başbakanlık yaptığı dönemde Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlamış, sonraki görevi olan Meclis Başkanlığı sürecinde de ikametini değiştirmemişti. 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım'ın adaylık sürecinde de Çankaya Köşkü'nde oturduğuna yönelik iddialar gündem yaratmıştı.