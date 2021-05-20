Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi