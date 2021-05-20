Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)... - Haberler
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