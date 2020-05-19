Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da incelemede bulundu Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da incelemede bulundu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot ilçe olan Kızılcahamam'da sokak sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm ve projeye ilişkin çalışmaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da incelemede bulundu Açıklaması
19.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot ilçe olan Kızılcahamam'da sokak sağlıklaştırma, kentsel dönüşüm ve projeye ilişkin çalışmaları inceledi.

Kızılcahamam'a gelen Bakan Kurum ilk olarak, Cengiz Topel Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan bilgi aldı, dükkanların boyanmamış olan dış cephelerinin boyanması talimatını verdi.

Ardından temeli atılan yeni pazar yerini ziyaret eden Kurum, Karşıyaka Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Kızılcahamam 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne giderek, yetkililerden bilgi alan Kurum, burada gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kurum, geçen yıl ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette, yapılacak birçok projeye ilişkin bazı kararlar aldıklarını hatırlattı.

Kızılcahamam'ın ormanlarıyla Ankara'nın akciğeri olduğunu ve turistik bir konumda bulunduğunu belirten Kurum, "Kızılcahamam, tarihi ve kültürüyle gerçekten hem Ankara hem ülkemiz adına önemli bir kasabamız, ilçemiz. Bu anlamda Kızılcahamam için hedeflerimiz var. Tüm Türkiyemiz için olduğu gibi burada da Kızılcahamam'ı marka yapacak projeleri adım adım kararlı bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

"Yöresel mimariye uygun malzemeler kullanılacak"

İlçedeki sokak sağlıklaştırma projesine ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Tabela kirliliğini, sokak aydınlatmalarından cephe kirliliğine kadar ortadan kaldıracak önemli bir sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyoruz. Etaplar halinde yapacağız ve bittiği zaman vatandaşlarımız, yerli, yabancı turistlerimiz gerçekten buranın hem doğal güzelliklerinden faydalanacaklar hem de mutlu, huzurlu bir şekilde gezme fırsatı yakalayabilecekler. Buradaki esnafımız iş yaparken yine bir düzen ve uyum çerçevesinde işlerini yapabilecek. Hem istihdamı hem buradaki ticareti artıracağımız önemli bir projeyi şehir merkezinde gerçekleştiriyoruz."

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm prensipleriyle yine önemli bir dönüşüm projesini yapacaklarını belirten Kurum, buradaki konutların yöresel mimariye uygun, ahşap, taş gibi doğal malzemeler kullanılarak inşa edileceğini bildirdi.

Yöresel ürünlerin pazarlandığı yeni bir pazar yeri inşaasının da yapıldığını aktaran Kurum, burada hem yerel esnaf hem de köylülerin gelip ürünlerini pazarlayabileceklerini söyledi.

"Bugüne kadar 204 millet bahçesi süreci yürüttük"

Bakan Kurum, ilçeye yapılacak millet bahçesine ilişkin de bilgi vererek, "81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi sözümüz var. Millet bahçeleri noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bugüne kadar 204 millet bahçesi süreci yürüttük. Kızılcahamam'da da bir millet bahçesi inşaatı sözü vermiştik. Yeşilimizi, doğal güzelliklerimizi artıracak millet bahçesi olacak. Buradan vatandaşlarımıza şimdiden 'hayırlı olsun' diyorum. İnşaatına bu ay itibarıyla başlayacağız ve en kısa zamanda da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızılcahamam'a geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile geldiklerini hatırlatan Kurum, "Kızılcahamam'ı bir sıfır atık ilçesi, pilot ilçe seçmiştik. Tüm Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak, içinden çöp kamyonunun geçmediği, atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, aynı Japonya'daki Kamikatsu kasabası gibi atıkların geri dönüştürüldüğü, organik atıkların kompost makinalarında gübre haline getirildiği bir sıfır atık kasabası ilanı yapmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Kızılcahamam, Ankara'nın marka ilçesi haline gelecek"

Bu kapsamda yapılan atık getirme merkezini inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Kurum, Emine Erdoğan ile bu merkezin açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini ifade ederek, "2023 yılına kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız ve bu çerçevede yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız." dedi.

Merkezde haftada 11 ton atığın geri dönüştürüldüğü bilgisini veren Kurum, "Kızılcahamamımızı bir turizm cenneti, turizm destinasyonu haline getirecek, çevreye, doğaya uyumlu, atığını ayrıştıran veya hiçbir atık üretmeyen bir kasaba haline getirecek adımları kararlı bir şekilde atacağız. Kızılcahamam, Ankara'nın marka ilçesi haline gelip, inşallah vatandaşımızla birlikte bu çalışmayı sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam'da yeni sondaj çalışması

Bakan Murat Kurum, ilçeye yapılan yeni sondaj çalışmasına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Termal turizm noktasında Kızılcahamam'ı çok daha yukarı çekecek adımlar atacağımızı ifade etmiştik. Yeni bir sondaj kuyusu açtık. 750 metreden saniyede 66 litre, 77 derecede bir termal su kaynağı bulundu. Bu kaynaktan hem ilçedeki vatandaşlarımız hem de turizm tesislerimiz faydalanacak. Bu çerçevede sularından, doğal güzelliklerinden faydalandığımız Kızılcahamamımız, bir taraftan da termal turizmin Ankara'daki önemli merkezlerinden biri haline gelecek."

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da Sıfır Atık Projesi kapsamında vatandaşlara kart çıkarttıklarını, atıklarını getiren vatandaşların kartlarına puan yükleneceğini ve bu puanların belediye tesisleri veya anlaşmalı marketlerde kullanabileceğini kaydetti.

Açıklamaların ardından Kurum ve beraberindekiler, sondaj çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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