Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı.
İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Dünya