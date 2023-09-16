Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.