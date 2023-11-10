Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'da 6 farklı aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesi Gümele mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı süratli bir otomobilin, önünde seyreden araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İçerisinde tırların da bulunduğu toplam 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA