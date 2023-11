Başkan Acar'dan 412 öğretmene mektup

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan 412 öğretmene mektup yazarak günlerini kutladı.

Başkan Acar mektubunda, "Toprakları üzerinde yaşadığımız kutsal vatanımızın geleceğine yön verecek, ileriye umutla bakmamızı sağlayacak yeni nesillerin yetişmesi için gerçekleştirdiğiniz öğretmenlik mesleği, insanlık tarihinin en anlamlı, en onurlu, en ölümsüz ve en gerekli mesleğidir. İnsan yetiştirmek bir millet için en mühim meseledir. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Anne ve babalarımız kadar, belki de onlardan daha fazla, üstümüzde emeğiniz ve hakkınız vardır. Bugün başarıya ulaşan herkeste ve toplumsal ilerlememizin her anında bıraktığınız izler, çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatan Acar, şöyle devam etti:

"Bu sözün muhatabı olan sizler, emanet edilen çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü fedakarlıklarla aklın ve bilimin ışığında yetiştirmeye ve hayata hazırlamaya, onları ahlaklı, karakterli, kişilikli, vatanını ve milletini seven, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip birer fert olarak kazandırmaya çalışmaktasınız. Sizler, bu meşakkatli görevi ifa ederken, karşınıza çıkan engellerin el birliği ile aşılabilmesi adına, Kızılcahamam Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken hizmetlerimizin odağına eğitimi aldığımızı bilmenizi isterim. İyiye ve güzele dair ne varsa ilçemiz ve çocuklarımız için birlikte başaracağımıza olan inancımız tam. Bu duygu ve düşüncelerle size sağlıklı, huzur dolu bir ömür, güzel bir gelecek ve yaptığınız özverili çalışmalarda başarılar diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ebediyete intikal eden tüm şehitleri ve bilhassa bayrağımızın dalgalandığı her yerde şanla, şerefle görev yapmakta iken şehit olan öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum."