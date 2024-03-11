Seyfullah Köken kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Seyfullah Köken kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Seyfullah Köken kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Seyfullah Köken kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Seyfullah Köken nereli? Detaylar haberimizdedir…

SEYFULLAH KÖKEN KİMDİR?

Seyfullah Köken, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.