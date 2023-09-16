Haberler

Bolu ve Ankara'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Dünya Haberleri

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında başlayan orman yangını büyüyerek devam ederken, yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesi Zeyneller Yaylası ile Kızılcahamam'ın Şahinler Yaylası mevkii arasında bulunan orman alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. Arazözler ve helikopter ile yangına müdahale sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Kızılcahamam Gerede Ankara Bolu Dünya Haberler

title