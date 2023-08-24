Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Üçüncü Ayak Yarışı Samsun'da Gerçekleştirilecek

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, 26-27 Ağustos tarihleri arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas'ın isim sponsoru olduğu 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları 26- 27 Ağustos tarihleri arasında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılacak.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleşecek olan yarış, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 10: 30'da mukavemet etabı ile başlayacak. 27 Ağustos Pazar günü saat 10: 30'da başlayacak olan Vezirköprü İncesu Mevkii'nde yer alan seyirci etabı ile de sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Petlas olarak Türkiye Offroad Şampiyonası'nın heyecanını ve tutkusunu desteklemekten büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Bu şampiyona, Türkiye'de sporun ve performansın bir araya geldiği özel etkinliklerden biri. Petlas olarak isim sponsoru olduğumuz bu şampiyonada yer almak, bu heyecanın bir parçası olmak, offroad tutkunlarının ve ekiplerin yanında yer almak bizi çok mutlu ediyor. Bu etkinlik, dayanıklılığı, zorluğu ve kazanma isteğini simgeliyor, işte bu değerler Petlas'ın da temelini oluşturuyor. Offroad tutkunlarına ve tüm katılımcılara güvenli ve heyecan dolu yarışlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.