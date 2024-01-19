Kızılcahamam Muhtar Adayı Esnafa Siftah Parası Dağıttı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Yenice Mahallesi Muhtar Adayı Aydın Soylu, kış aylarında zor günler yaşayan esnafa moral vermek adına esnaf iş yerlerini açmadan kapılarına siftah parası ve hayırlı işler dileyen birer mesaj bıraktı.

Yenice Mahallesi Muhtar Adayı Aydın Soylu, esnaf iş yerlerini açmadan kapılarına siftah parası ve hayırlı işler dileyen birer mesaj bıraktı. Aydın Soylu yaptığı açıklamada, "Örfümüzde bir siftah geleneği olduğunu ve esnafın her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına sabah namazından hemen sonra Kızılcahamam esnafımızın kapısına siftah parası dağıttık. Siftah bizden, bereketi Allah'tan olsun inşallah. Geleneğimizde 'siftah parası' olarak geçen ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi siz değerli esnafımızla devam edeceğiz. Gününüz bereketli, kazancınız daima helal olsun" dedi.

Soylu, esnafa dağıttığı mektubunda ise, "Rabbim hakkınızda en hayırlısını, en güzelini nasip etsin inşallah. Hayırlı cumalar. Siftah bizden, bereketi Allah'tan. Hayırlı işleriniz olsun. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Sabah dükkanlarını açan Kızılcahamam esnafı karşılaştıkları görüntüden dolayı duygulandıklarını ve takdir edici bir davranış olduğunu belirterek, bu geleneğin yeni nesillere aktarılması gerektiğini dile getirdiler. - ANKARA