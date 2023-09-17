Bolu ve Ankara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gerede ve Kızılcahamam ilçelerinde çıkan orman yangını gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gerede'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.
Alevleri sabah saatlerinde kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiği belirtiliyor.
Kaynak: AA / Dünya