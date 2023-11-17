Kızılcahamam Belediyespor Efsaneler Buluşması

Kızılcahamam Belediyespor'un eski futbolcuları, 'Efsaneler Çim Sahada Buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi. Kızılcahamam İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuva, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Kızılcahamam Belediyespor'da forma giymiş futbolcular, "Efsaneler Çim Sahada Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

Tribünleri yenilenen ve ışıklandırılan Kızılcahamam İlçe Stadı, ilk kez gece maçına ev sahipliği yaptı.

Yıllardır Ankara'nın amatör liglerinde mücadele eden, 1950 yılında kurulan Kızılcahamam Belediyespor'un eski futbolcularından oluşturulan 4 takımla turnuva düzenlendi.

Eski futbolcular bir araya gelerek hasret giderme fırsatı da buldu.

Turnuva maçlarını Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Güray Altunay, ilçe protokol ve sporseverler izledi.

Müsabakaların sonunda takımlara kupa takdim edildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Stadımızın ilk gece maçını böylesine güzel bir organizasyon ile yapma şansı bulduk. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sahada bambaşka bir hava vardı. Katılan ve etkinlikte emeği geçen tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." dedi.