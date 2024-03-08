Dem Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Kızılcahamam adayı Zeynep Tan Parlak kimdir?

DEM PARTİ ANKARA KIZILCAHAMAM ADAYI ZEYNEP TAN PARLAK KİMDİR?

Zeynep Tan Parlak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Kızılcahamam Belediye EşBaşkan adayıdır. Zeynep Tan Parlak aynı zamanda üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz