Bolu ve Ankara'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçelerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 40 hektar alan etkilendi.
Bolu'nun Gerede ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangını söndürüldü.
Gerede'ye bağlı Afşar Yaylası ile Kızılcahamam'a bağlı Meşeler Yaylası Akyarma mevkilerinde cumartesi günü öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yapıldı.
Çalışmaların ardından dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, ekipler tarafından karadan yapılan müdahaleyle tamamen söndürüldü.
Ekiplerce, bölgede hasar tespit ve yanan alanın temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yangından yaklaşık 40 hektar alanın etkilendiği belirtiliyor.