YÖREX'te Kızılcahamam ürünleri ilgi gördü

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle organize edilen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), Kızılcahamam ürünlerinin ilgi gördüğü bildirildi.

Kızılcahamam Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya ANFAŞ Fuar alanında kapılarını 12. kez açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda Kızılcahamam Belediyesi de yöresel ürünlerini sergiledi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen YÖREX'te Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçelerinin güzelliklerini, yöresel lezzetleri tanıttıklarını anlatarak, "Standımıza ilgi gösteren tüm ziyaretçilere ve tanıtımda emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel ilçemizi her alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.