TOBB, okullarda iç hava kalitesini artırmak için çalışma başlattı

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi, okullarda iç hava kalitesinin artırılması amacıyla bir çalışma başlattı. 19-21 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da düzenlenecek uluslararası zirve ile iç hava kalitesinin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclisi okullarda iç hava kalitesinin artırılması amacıyla çalışma başlattı. TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, "TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ev sahipliğinde, 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ankara Kızılcahamam'da yer alan Patalya Thermal Resort Hotel'de Türkiye İklimlendirme Sektörü, Uluslararası Okullarda ve Öğrenci Yaşam Alanlarında İç Hava Kalitesi Zirvesi düzenlenecektir. Zirve sonunda yapılan sunumlar ve öneriler doğrultusunda bir yönetmelik oluşturulması için çalışmalara başlanması öngörülmektedir" dedi.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi, okullarda iç hava kalitesinin artırılması amacıyla bir çalışma başlattı. TOBB'den yapılan yazılı açıklamada, "TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi okullarda ve öğrenci yaşam alanlarında iç hava kalitesinin artırılması amacıyla çalışma başlattı. 19-21 Eylül 2023 tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlenecek uluslararası zirve ile okullarda iç hava kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili sorunların, çözüm önerilerinin tartışılması ve değerlendirmelerin ortaya konulması hedefleniyor" denildi.

Açıklamada, TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz'ın şu değerlendirmesine yer verildi:

"TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi ev sahipliğinde, 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ankara Kızılcahamam'da yer alan Patalya Thermal Resort Hotel'de Türkiye İklimlendirme Sektörü, Uluslararası Okullarda ve Öğrenci Yaşam Alanlarında İç Hava Kalitesi Zirvesi düzenlenecektir. Zirve sonunda yapılan sunumlar ve öneriler doğrultusunda bir yönetmelik oluşturulması için çalışmalara başlanması öngörülmektedir."