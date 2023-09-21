İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Malezya'ya gidiyor

Dünya şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Malezya'da düzenlenecek 4. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için Ankara Kızılcahamam'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Dünya şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Malezya'da düzenlenecek 4. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için Ankara Kızılcahamam'da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Son Dünya şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, unvanını korumak için Malezya'ya gidiyor. İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde 23 Eylül tarihinde 24 ülkenin katılımıyla başlayacak 4. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için Kızılcahamam Soğuksu Spor Tesisleri'nde yaptığı hazırlık kampını tamamlayarak yola çıktı. - ANKARA