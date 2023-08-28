Abdullah Gürcan, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine atandı

Selahattin Sütbaş'ın Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanmasıyla boşalan bu göreve, Çamlıdere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Gürcan atandı. Gürcan, 20 yıllık eğitimci ve son 4 yıldır da Çamlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapıyordu.