Saadet Partisi Kızılcahamam adayı Veysel Üzmez kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kızılcahamam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Kızılcahamam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Veysel Üzmez kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

VEYSEL ÜZMEZ KİMDİR?

Veysel Üzmez, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kızılcahamam belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KIZILCAHAMAM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kızılcahamam adayı belli oldu. Saadet Partisi Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Veysel Üzmez oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.