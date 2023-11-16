Efsanelerin yeşil sahada ter döktü 1950 yılında kurulan Kızılcahamam Belediyespor'da bugüne kadar forma giyen futbolcuların mücadele ettiği mini turnuva, ışıklandırma ve tribünü ile yenilenen ilçe Stadında yapıldı.

Efsanelerin yeşil sahada ter döktü

ANKARA - 1950 yılında kurulan Kızılcahamam Belediyespor'da bugüne kadar forma giyen futbolcuların mücadele ettiği mini turnuva, ışıklandırma ve tribünü ile yenilenen ilçe Stadında yapıldı.

Uzun zamandır futboldan uzaklaşmış 45-30 sene önce yeşil beyaz forma ile aynı stat da ter dökmüş futbolcular bir araya gelerek efsaneler futbol turnuvasında buluştular 4 takımdan oluşan turnuvada şampiyon Soğuksugücü takımı oldu.

Kızılcahamam ilçe Stadında ilk kez gece maçı oynanırken, müsabakaların bitiminde efsane sporculara kupalarını takdim edildi.

Efsaneler turnuvasına Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Siyasi Parti ilçe Başkanları, Protokol üyeleri ve çok sayıda futbol sever katıldı.