Kızılcahamam'da Türkiye Softbol Şampiyonası sona erdi

Türkiye Erkekler ve Bayanlar Beyzbol-Softbol Lig Terfi müsabakaları Kızılcahamam'da yapıldı.

İlçede iki gün süren 14-16 Yaş Softbol Türkiye Şampiyonası'nde birinci İznik Belediye Spor, ikinci Akçalar Spor ve üçüncü ise 2019 Gözde spor oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Softbol Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkan Yardımcısı Murat Yalçın ve Kızılcahamam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ersan Ünlü verdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "Sporun merkezi Kızılcahamam. İlçemizin ev sahipliğinde düzenlenen 14 -16 yaş Softbol Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcularımızın ödüllerini takdim ettik. Kızılcahamam her türlü spor faaliyetlerinde ev sahibi olmaya devam edecektir." dedi.

Türkiye Softbol Federasyon Başkanı Nahit Şahin de Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.