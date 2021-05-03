Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı
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Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri pandemide aç kalan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri pandemide aç kalan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için görev yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği polisleri şehirde sokak hayvanlarına dikkat çekmek için onları besleyerek koruma altına aldı.

Kamu kurumlarıyla koordineli çalışma yürüten birim, "hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç¸ susuz bırakma, hayvanlara kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme" gibi suçları işleyenlerin de yapılan ihbarlarla peşine düşüyor. - KIRŞEHİR

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma bürosu pandemide sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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