Cesur Paylaşımlarıyla Olay Olan Didem Soydan, Birine Aşık Olduğunu İtiraf Etti

Magazin gündeminin en çok konuşulan ismi Didem Soydan, yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Soydan attığı tweet ile takipçilerine, aşık olduğunu duyurdu.

BİRİNE AŞIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Güzel manken Didem Soydan, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tekrar gündeme geldi. Soydan, Twitter hesabından attığı tweet ile birine aşık olduğunu itiraf etti.

"BELASINI VERSİN"

"Aşık oldum, kim beddua ettiyse belasını versin" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü modelin kime gönül verdiği ise hayranları arasında merak konusu oldu.