ÇESOB Başkanı Gür, esnafın zincir marketlerle ilgili düzenlemeden memnun olduğunu bildirdi
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ÇESOB Başkanı Gür, esnafın zincir marketlerle ilgili düzenlemeden memnun olduğunu bildirdi

ÇESOB Başkanı Gür, esnafın zincir marketlerle ilgili düzenlemeden memnun olduğunu bildirdi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, zincir marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışının engellenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, zincir marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışının engellenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma uygulamasında zincir marketlerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu hatırlattı.

Ardından zincir marketlerin tam kapanma döneminde hangi ürünleri sayabileceğine dair yeni bir düzenleme yapıldığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Esnaf bu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı. İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan genelge ile zincir ve süper marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi kararı alındı. Yapılan bu yeni düzenleme ile haksız bir uygulama da ortadan kalkmış oldu. Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve milletvekillerimize Çorumlu esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ederim. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili de bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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