ÇESOB başkanı Gür'den sanayi esnafına 'Azerbaycan' teşekkürü
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ÇESOB başkanı Gür'den sanayi esnafına 'Azerbaycan' teşekkürü

ÇESOB başkanı Gür'den sanayi esnafına 'Azerbaycan' teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlara müdahale etmek için kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen itfaiye konvoyundaki araçların arızalarını gideren sanayi esnafına teşekkür etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınlara müdahale etmek için kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen itfaiye konvoyundaki araçların arızalarını gideren sanayi esnafına teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, beraberinde Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte Isuzu Çetinler Motorlu Araçlar Sahibi İrfan Çetin ve Umut Oto Elektrik Sahibi Vural Ağca'yı ziyaret ederek, kendilerine teşekkür amaçlı çiçek takdim etti.

Azerbaycan'dan hareket ederek Çorum'dan geçen itfaiye konvoyundaki araçlardan birisi merkezde diğeri ise Ulusoy Dağ Tesisleri'nde arızalanmış, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun'un girişimleri ile arızalanan araçlar sanayi esnafı tarafından kısa sürede tamir edilmişti.

Arızalanan itfaiye araçlarını ellerindeki işi bırakarak onaran Isuzu Çetinler Motorlu Araçlar Sahibi İrfan Çetin ve Umut Oto Elektrik Sahibi Vural Ağca'ya teşekkür eden Recep Gür, Çorumlu sanayi esnafıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan'a yangın bölgesine gönderdiği itfaiye desteği için ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece bizi kimse yıkamaz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım" dedi. - ÇORUM

ÇESOB başkanı Gür'den sanayi esnafına 'Azerbaycan' teşekkürü
ÇESOB başkanı Gür'den sanayi esnafına 'Azerbaycan' teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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