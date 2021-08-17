Çeşme kavunu yeniden sahnede!
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Çeşme kavunu yeniden sahnede!

Çeşme kavunu yeniden sahnede!
Bültenler - Haberler | Güncel

Çeşme'nin meşhur kokulu, susuz kavunun eşsiz lezzetini yeniden sofralara taşıyarak, tüm ülkeye, hatta dünyaya hatırlatmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Oran, "Çeşme kavunu yeniden sahnede" dedi.

Yerel değerlere sahip çıkan, üreticiye verdiği destekle adından sıkça söz edilen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, şimdi de kavun üreticisinin yüzünü güldürdü. Oran, kavun tarlasına girdi ve Çeşme Belediyesi olarak yerli kavunları üreticiden alacaklarını müjdeledi.

Sakız ve Kaçeli Koyunu, Karakılçık buğdayı ve Sakız Enginarı'nın ardından üreticileri desteklemek için yerli kavunları Çeşme Belediyesi'ne ait 'Çeştur' şirketi aracılığı ile alarak tesislerde kullanılacağını belirten Başkan Oran, kavun hasadında üreticilerle bir araya geldi.

Çeşme'ye özgü yüzyıllık Ata tohumu olan 'susuz kavun tarlasına girerek kavun hasadı yapan Başkan Oran, Çeşme'nin meşhur kokulu kavununun eşsiz lezzetini tüm dünyaya duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

"Yüzyıllık Ata tohumu susuz kavun"

Çeşme kavununun eşsiz lezzetini tüm ülkeye hatırlatmak istediklerini dile getiren Oran, "Çeşme'de kurduğumuz Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüzle, bizim tüm üreticilerimizi hem dikim hem de yetiştirmede ve daha sonra da ürünlerini vatandaşa ulaştırmada Çeşme Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Ata tohumundan yetişen Çeşme kavunlarını belediye şirketimiz Çeştur aracılığıyla alımlarına başladık. Böylece hem üreticimize destek olacak, hem de Çeşme'nin meşhur kokulu, Ata tohumu susuz kavunumuzun eşsiz lezzetini tüm ülkemize hatırlatacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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