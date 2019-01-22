Çeşme'de Cumhur İttifakı'nın Yeni Adayı Cenger

İzmir'in Çeşme ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olarak ilan edilen Sema Aydın'ın aile ve sağlık sorunlarını öne sürerek adaylıktan ayrılmasının ardından, Mustafa Cenger ittifakın yeni adayı olarak açıklandı.

İzmir adaylarının 5 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Çeşme'de aday gösterilen Sema Aydın aile ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. Gelişmelerin ardından Aydın'ın yerine başka bir isim bulma konusunda kolları sıvayan Cumhur İttifakı, Mustafa Cenger isminde uzlaştı. 2014 seçimlerinde AK Parti'den Çeşme adayı olan Mustafa Cenger, MHP'ye adaylık için başvurusunu gerçekleştirdi.

Çeşme MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, sosyal medya sayfasından yazdığı paylaşımda Cenger'in MHP'den Cumhur İttifakı adayı olduğunu duyurdu. Fildir paylaşımında, "Sayın Mustafa Cenger bey bugün MHP İlçe Teşkilatımıza gelerek MHP'den Çeşme Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulunmuştur. Kendisine teşekkür eder, Çeşmemiz için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Adaylık başvurusunun ardından kısa bir açıklama yapan Cenger, "AK Parti desteği ile Cumhur ittifakı'nın Çeşme adayı olarak yeni bir sayfa açıyoruz. Her zaman söylediğim gibi önceliğim Çeşme'nin çıkarları olacak. Bu süreçte Perşembe günü Ankara'da düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısına katılarak seçim çalışmalarına başlayacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA