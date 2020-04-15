Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'deki orman yangınlarının bulunduğu bölgede batılı rüzgarlar estiği için radyoaktif tozun Türkiye'ye ulaşma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

15.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:50
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Çernobil'deki orman yangınlarının bulunduğu bölgede batılı rüzgarlar hakim olduğu için radyoaktif tozun Türkiye'yi etkilemeyeceğini bildirdi.

Çernobil'de 4 Nisan'da başlayan orman yangını nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme endişesi yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını açıkladı.

'ENDİŞELENMEYE GEREK YOK'

Yağışlı havanın görülmesiyle radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda yaşanan endişe üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Toros, Çernobil'de meydana gelen yangın nedeniyle dumanla havaya karışan radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda korkmaya gerek olmadığını söyledi.

"ÇIKAN RADYOAKTİF TOZ, ASİT YAĞMURU DEĞİL"

Çernobil'deki yangından çıkan radyoaktif tozun asit yağmuru olmadığını, asit yağmurunun atmosferdeki kükürt ve azot bileşikleriyle oluştuğunu belirten Toros, radyoaktif parçacıklarının havayla beraber hareket ettiğini, yağmurun da havadaki parçacıkları yere indirdiğini anlattı.

Toros, herhangi bir yerden çıkan kirleticilerin meteorolojik şartlara göre dağıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yangının meydana geldiği bölgede dün, bugün ve önümüzdeki günlerde batılı rüzgarlar hakim. Meteorolojik modellemeye göre, batılı rüzgarlar Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla yangınlardan çıkan radyoaktif toz Çernobil atıklarının bulunduğu bölgeye gelmesi durumunda bile ülkemiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor. O bölgeden çıkan radyasyon, rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşmıyor."

"RÜZGARIN ETKİSİYLE TÜRKİYE'YE GELMİYOR"

Prof. Dr. Toros, radyoaktif tozun zaman geçtikçe atmosferde dağılarak etkisini kaybedeceğini dile getirerek, Çernobil atıklarının bulunduğu bölgede bu tozun normal atmosferdekinden 16 kat daha fazla olduğunu, ancak bulunduğu bölgedeki yoğunluğun, uzaklaştıkça azaldığını kaydetti.

Toros, 3 günlük modellemeye göre, o bölgede atmosfere karışacak kirleticilerin rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye gelmediğini anlattı.

Kaynak: AA

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