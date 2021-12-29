Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, AA'nın
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Duru, "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca' ", "haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı tarafından çekilen "El ense" adlı fotoğrafları seçti.

Kaymakam Duru, seçkide çok etkileyici ve anlamlı fotoğrafın olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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