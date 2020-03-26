Çerkez kültürünü tanıtmak için dans ediyorlar
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Kültür Sanat

Çerkez kültürünü tanıtmak için dans ediyorlar

Samsun'da üç yıl önce kurulan Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Çerkez kültürünü danslarla yaşatıyor.

26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Çerkez kültürünü tanıtmak için dans ediyorlar

Samsun'da üç yıl önce kurulan Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Çerkez kültürünü danslarla yaşatıyor.

Çerkez kültürünün tanıtılması için oluşturulan Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nda 120 gönüllü üye yer alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent İş Merkezi'nde belli günlerde çalışmalarını sürdüren topluluk, katıldıkları çeşitli festivallerde kültür elçiliği yapıyor.

Kafkas Halk Dansları Topluluğu danışmanı ve oyun koordinatörü Fatih Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkezlerin kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Halk dansları eğitimlerine Çerkez olmayanların da büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Baştuğ, gençler için ayrı dans grubu oluşturduklarını, 35 yaş üzerinde olanlar için ise "İkinci Bahar" adını verdikleri yetişkin halk dansları grubunu kurduklarını anlattı.

Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nu her geçen gün geliştirdiklerini aktaran Baştuğ, "Müzik ve dansı seviyoruz. Çerkez kültürünü, güzelliğini, iyiliğini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Her dansımızın kendine göre bir hikayesi var. Çerkez sürgünü, Nart Destanı ve diasporada yaşanılanları danslarımızla anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Baştuğ, toplulukta Çerkez olmayanların sayısının daha çok olduğuna işaret ederek, "Çocuklarını getirirken yetişkinler de heves edip kurslarımıza katılıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs açıyoruz ve ücretsiz eğitim veriyoruz. Hayatının ikinci baharını yaşayan her meslekten ve yaştan insanlarımız Çerkez halk danslarını öğrenmeye geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kafkas Halk Dansları Topluluğu üyeleri de Çerkez müziği ve danslarına ilgi duyan herkesin kurslara katılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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