Ceren Özdemir'in katili intihar etmesin diye sünger odaya alındı

14.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:05

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i vahşi bir şekilde öldürdükten sonra yakalanıp tutuklanan katil zanlısı Özgür Arduç, Van Cezaevine yerleştirildi.

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Türkiye'yi yasa boğan cinayeti işleyen cani Özgür Arduç, cezaevinde bulduğu ilk fırsatta fayansları parçalayıp bileklerini keserek intihara kalkışmıştı. Gardiyanların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arduç, hayati tehlikeyi atlattı.

ÖZEL ODAYA ALINDI

Hastanedeki müdahelenin ardından cezaevine tekrar getirilen Özgür Arduç, sünger odaya alındı. Tek kişilik odada gözetim alında tutulan katil zanlısı, 24 saat görevliler tarafından izleniyor.

İFADESİ KAN DONDURDU

Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduç'un, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir? Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir'i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden, benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada, çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.