Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Sabah inşaatta kaldım, yeni avlar aradım
Evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı. Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.
Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı.
Açık cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı.
İşte TRT muhabiri Ahmet Can'ın canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:
"Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, 'Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. 'Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm' diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor."
YİNE FİRAR EDİP, CEREN'İ KATLETTİ
Katil zanlısı Özgür Arduç, hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Arduç'un sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı. Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'un 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Cezaevine konulan Arduç'un 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.
Özgür Arduç'un 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür Artuç'un ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.
Haber Videosu: Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Sabah inşaatta kaldım, yeni avlar aradım
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şunu artık iyice kabul edelim. Bizim adalet sistemimiz yok, bizim adaleti tecelli ettirecek hakim ve savcılarımız yok (kendilerine olmadığı sürece). bizim bu adli sistemi düzeltmeye meyil eden bir meclisimizde yok. doğal olarak adaletin olmadığı yerde kaos başlar. yakında insanlar bu tiplerin hükümlerini kendileri verecek. işin kötü tarafı böyle bir durumda süper hakim ve savcılarımız çocuğunun intikamını alan bir vatandaşa 30-40 vs yıl hapis cezası verek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Cezaevi değil yol geçen hanı. Adalet bakanı da lüks makam arabasında keyif çatmaya devam etsin. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Eskiden cezaevinde bile bazı suçlardan içerde olanları affetmiyorlardı. . . Şimdi özgürlük, insan hakları diye oluşturulan ortam bu. . . Yazık bu kızlarımıza. . . Ahllah günahlarını affetsin. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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''Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. ” (Bakara, 2/178-179). Yoruma ne hacet. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aloooo . Nasıl bir sistem var ? Nasıl bir hükumet var ? Böyle bir cani nasıl olur da açık ceza evinde tutulur . Anlamak mümkün değil . Cani öldürmek için kişi seçiyor . Bu nasıl kafa arkadaş . . . . . . . Yasa çıkarıcılar , konuştunuz mu mangalda kül bırakmıyorsunuz ! Bu işi çözün .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yasa? Çocuk öldürsün yasadan faydalansın, yasalar suçluları koruyor bu ülkede, bu cinayette yasa koyanların da vebalı var!Cevap Yaz 39 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ BU ADAMA AF MI ÇIKACAKCevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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Çıkarıp çıkarıp salmayın be şunları aramıza !!!Cevap Yaz 24 Yayından Kaldır
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YAZIKLAR OLSUN YAA BÖYLE YARGI SİSTEMİNE. BAŞKADA BİRŞEY DEMİYORUM. . . . . . . . .Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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bu cani''nin daha fazla oksijen tüketmesine gerek yok. idam şart.Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır