Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş
Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının ayrıca 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.
Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda özel bir dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir'i kurs çıkışından eve kadar takip ettiği belirlenen katil zanlısı Özgür A., olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Polise direnen ve iki polisi bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür A.'nın polis merkezindeki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
14 YIL ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ
Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A'nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Açıklamada, "3 Aralık Salı günü ilimiz Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir. Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Geçmiş yıllarda tiner kullandığı belirlenen Özgür A'nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticaretini yapmaktan 2011-2012 yıllarında 1 yıl cezaevinde yattığı, çıkışının ardından bir yaralama olayı sonrası yeniden cezaevine girdiği ve iki yıl cezaevinde hükümlü olarak yattığı öğrenildi.
Cezaevi çıkışının ardından başka bir suçtan 2014 yılında yeniden kapalı cezaevine konulduğu belirlenen Özgür A'nın bu yılın başında açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.
Uyuşturucu ve tiner kullandığı belirlenen şahsın sorgusu sürüyor.
VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandıktan sonra polisi bıçakladıktan sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis öfkeli kalabalığın elinden aldığı zanlıyı emniyete götürdü.
NE OLMUŞTU?
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.
KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ
Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Videosu: Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş
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BUNUN ÜSTÜNDE ÇEŞİTLİ KİMYASAL MADDELERİN TESTİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKSIN . GÜNLERCE KIVRANARAK ÖLECEK .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hala AF deniyor indirim deniyor suçlu cenneti olmayalım affa karşıyım. salmayın suçluları yine sokağa.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Biz idam istiyoruz. Hükümet affı konuşuyor!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Polis bulacaktır. Allah rahmet eylesin.Allah sabırlar versin.sözün bittiği yer.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yakında tahliye edilir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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asın bu şerefsizi nefes alması bile haramCevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ NEYE YANMALI. . ÖLEN GENCECIK KIZA MI YOKSA. DAHA ONCEDE BİR COCUGU OLDUREN VE CEZA EVINDEN CIKABILEN BU ADAMI BULAMAYAN ADALETE DEVLETE KIME YANMALI. BU KARAKTERSIZ DAHA ILK CINAYETI ISLEDIGINDE ÖMUR BOYU KAPALI CEZA EVINDE YATMASI GEREKMEZMIYDI 13 YIL SONRA NASIL DISARI CIKABILIYOR BIR CAN 13 YIL MI AYRICA NASIL KENDINI ACIK EZAEVINE ALDIRABILIYOR. HELAL OLSUN ADALETIMIZE. !Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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Af çıkarın af!!!!!!!Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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Bu güzel isteğiniz için teşekkürler. İlgileniyoruz.7 1 Yayından Kaldır
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CEREN İ ÖLDÜREN O YARATIK I HAPSE ATIP BESLEMEYELİM. . . İDAM GERİ GELMELİ. . .Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır