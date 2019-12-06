Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı
Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu katledilen ve bugün doğum günü olan Ceren Özdemir, arkadaşları tarafından unutulmadı. Özdemir'in arkadaşları paylaştıkları videoda Ceren ile olan anılarını anlatırken onun doğum gününü kutladı.
Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu katledilen balerin Ceren Özdemir'in bugün (6 Aralık) doğum günü. Ceren'in arkadaşları, genç balerinin doğum gününü unutmadı ve paylaştıkları video ile Ceren'e olan sevgilerini dile getirdi. Ceren'in arkadaşlarından son arzusu, doğum gününün unutulmamasıydı.
Ordu'da üniversite öğrencisi ve bale eğitmeni olan Ceren Özdemir, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil ilk ifadesinde pişman olmadığını dile getirdi. Ceren'den geriye ise tamamlanmayan hayaller kaldı.
ARKADAŞLARI SON İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ
Ceren'in arkadaşları, Ceren'in doğum günüyle alakalı olarak "Hediye istemiyorum. Doğum günümü kutlayın, unutmayın yeter" dediğini hatırlatarak doğum gününü kutladı. Ceren'le olan anılarını paylaşan arkadaşları, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Haber Videosu: Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı
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ALLAH AŞKINA KATİLLERİ ASIN ARTIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Mekânın cennet olsun rabbim ailesine dayanma gücü versin..iyi ki vardın ceren UNUTULMAYACAKSIN...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şu haraketler hiç samimi gelmiyor bana.Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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senin için yapmamışlar zaten sana samimi gelse ne gelmese ne4 Yayından Kaldır