Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu: Katil için idam çıksın

05.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:59

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Özgür Arduç, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Arduç'un tutuklanmasına karar verdi. Acılı olay sonrası açıklama yapan Ceren'in babası, "İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın" dedi.

"ÖZGELER, CERENLER YANMASIN"

Katil zanlısını sokakta görüp ihbar eden vatandaşlara da teşekkür ederek, zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yılmaz Özdemir,"Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın" diye konuştu.

"ACIMIZ DİNMİYOR"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. Özdemir, "Kızım bale dersinden çıkıyor, eve geliyor. Alt kapı açılmadığı için zile basıyor, ablasından anahtarı istiyor. Evin girişinde o olaya şahit olduk. Ablası geliyor, annesi geliyor. Annesi hemşire emeklisi ilk müdahaleyi yapıyor. Ne yazık ki kurtaramadık çocuğumuzu. Katili yakalandı, acımız yine de dinmiyor. 20 yıldır dişimizle tırnağımızla çalışarak kızımı büyüttüm. Topluma, ülkemize faydalı olması için yetiştirmeye çalıştık" dedi.

"BENİM KIZIM KARINCAYI İNCİTMEYEN BİR ÇOCUK"

"Bir kendini bilmezin gelip çocuğumu bıçaklaması normal bir şey olamaz zaten" diyen baba Özdemir, "Bu bizim gücümüzün dışında bir şey. Meclis'in, sivil toplum örgütlerinin buna ne kadar katkısı olabilir bilmiyorum ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor. Biz vatandaşız, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkesine faydalı insanlar yetiştiriyoruz. Benim kızım karıncayı incitmeyen bir çocuk. Sokakta geçen parasız kalmış, kendisine aldığı salamı köpeğe vermiş, onu doyurmuş. Sokaktaki köpeği doyuran çocuk, benim çocuğum" şeklinde konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medya paylaşımlarında olumsuz yorumlara da tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da anlatan Yılmaz Özdemir, "Bu olayla ilgili Ordu Barosu, Türkiye, herkes arkamızda. Sosyal medyada olumsuz yazı yazanlara önce kendi çocuklarını düşünmelerini tavsiye ediyorum. Acımız büyük, acımızı dindirmek yerine alevlendirmeye çalışıyorlar. Bunun için savcılardan, Baro'dan yardım istiyoruz. Bu yazışmaların mutlaka dikkate alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arduç hakkında tutuklama kararı verildi.Zümrüt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

Kaynak: DHA