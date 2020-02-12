Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi

12.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:54

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece 'İnsan öldürmüş olmak için' öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı belirtildi.

"KATİLİN USLANMAZ KİŞİLİĞİ"

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde, Arduç'un cinayeti 'canavarca hisle' işlediği kanaatinin oluştuğu kaydedilen gerekçeli kararda, sanık için 'Katilin uslanmaz kişiliği olduğu' yönünde tespit yer aldı.Özgür Arduç'un sabıkalı bir geçmişe sahip olduğu, daha önce işlediği suçlar nedeniyle hükümlü olarak konulduğu cezaevinde de disiplin cezasını gerektirir çok sayıda eylemi bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, tüm bu nedenlerle verilen cezada indirim uygulanmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan olay, 3 Aralık akşamı saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin bulunduğu binanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.

4 Aralık günü yakalanan Arduç tutuklanarak, Van Yüksek Güvenliklli Cezaevi'ne konuldu. Ordu Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla hazırlanan ve 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, geçen cuma günü Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Arduç, yargılama sürecinin ardından ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA