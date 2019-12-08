: Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

08.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:57

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir'in, 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülmesinden sonra kent sakinleri, oturdukları apartmanlar ile iş yerlerinin girişlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı.

Ceren'in katilinin yakalanmasını, kayıtları incelenen güvenlik kameralarının kolaylaştırdığını belirten kent sakinleri, bu sayede polisin çalışmalarına katkı sağlayacaklarını söyledi.

"KAMERA MECBUR OLMALI"

Acı olaydan sonra güvenlik kamerası olan sokakları kullanarak, ev ile iş arasında gidip, geldiğini anlatan Yavuz Aydın, "Güvenlik kameraları ihtiyaç. Evlerde, iş yerlerinde, sokakta, her yerde olmalı. Bunlar çoğaltılmalı. Kameralar caydırıcı olabiliyor; suçluların yakalanmasında, tespit edilmesinde etken. Mecbur olmalı. Kamerasız bu millete rahat yok" dedi.

Katil zanlısının yürüdüğü sokak üzerinde iş yeri bulunan Osman Pak ise güvenlik kamerasının önemine vurgu yaparak, "İş yerimizde güvenlik kamerası var, 24 saat kayıt altında. Hem iç mekanı hem de dışarıyı gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı olursa mutlaka bekleriz, yardımcı oluruz. Sorumluluk almayı kendimize vazife olarak görüyoruz" diye konuştu.

"KAMERA OLAN YERLERDE YÜRÜYORUM"

Kentte yeni iş yerini açan İrfan Öztürk, olayın ardından dükkanına güvenlik kamera sistemi kurmayı düşündüğünü anlatarak, "Bu olay bizi derinden üzdü. Katilin yakalanmasının ardından kameraların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu olaydan sonra sokakta ben de kamera olan yerlerde yürüyorum. İş yerime kamera sistemi kurmayı düşünüyorum" dedi.

Bölge esnafından Bilgin Türkyılmaz da olayın ardından tedirginlik yaşadığını belirterek, "Bu olaydan sonra korkuyorum, tedirgin oluyorum. Eve hiç tek başıma gitmedim, eşimle beraber gidiyorum" diye konuştu.

VALİLİK KAMERA ZORUNLUĞU GETİRMİŞTİ

Öte yandan Ordu Valiliği'nce 2012 yılında, hırsızlıkların önüne geçilmesi ve suç işleyenlerin kısa sürede tespit edilip, yakalanması amacıyla vergilendirilen iş yerlerine güvenlik kamerası takılması zorunluluğu getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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