Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesine DHA ulaştı: Linç edilecekti

10.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:34

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalandıktan sonra konulduğu sivil ekip otosunda, 2 polis memurunu da bıçaklaması "Neden kelepçe takılmadı?" tartışmasına neden oldu. DHA, katil zanlısına kelepçe takılmamasının nedenini anlatan yaralı polis memurlarının ifadesine ulaştı. Polis memuru H.D., ifadesinde, "Vatandaşlar Özgür Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulundu. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik" dedi. DHA'ya konuşan üst düzey bir emniyet yetkilisi de "Onun can güvenliğinden emniyet mensupları hatta devletimiz sorumludur. Ne kadar tehlikeli şahıs olursa olsun linç girişimi olduysa, o anda yapılması gereken şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırmaktır" diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, geçtiğimiz salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan dönerken, cezaevi firarisi Arduç tarafından takip edilerek, katledilmesinin detayları bir bir ortaya çıkarken, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Birçok kişi, "Katile yakalandığı an neden kelepçe takılmadı?" yorumunda bulundu.

Kaynak: DHA