: Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısını ablası görmüş!

04.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:09

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini mercek altına aldı.

'REDDEDİLEN' KURYE GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Polis, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D., gece yarısı gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayetle irtibatı bulunamayan kurye, serbest bırakıldı.

KATİL ZANLISI POLİSİ BIÇAKLA YARALADI

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi. Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ABLA, KARDEŞİNİN KATİLİNİ GÖRMÜŞ

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir'in kardeşinin katilini gördüğü ortaya çıktı. Abla Özdemir, polise, "Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum" dedi.

ORDU ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Ceren Özdemir için öğrencisi olduğu Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi önünde tören düzenlendi. Anne Gülfer Özdemir'in güçlükle ayakta durduğu cenazede, baba Yılmaz Özdemir de Ceren'in ölmeden önceki çığlıklarını duyan büyük kızı Gizem'i sarılarak, teselli etmeye çalıştı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi, balerin Ceren Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından teslim alınarak, saat 10.00'da eğitim gördüğü fakülte önüne getirildi. Burada düzenlenen törende Ceren'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Ordu Üniversitesi flaması serildi.

Törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer, ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ceren'in arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu törende, baba Yılmaz Özdemir, Ceren'in ölmeden önceki çığlıklarını duyan büyük kızı Gizem'i sarılarak, teselli etmeye çalıştı. Anne Gülfer Özdemir ise ayakta güçlükle durabildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ceren Özdemir için Ulubey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçenin Kumanlar Mahalle Kültür ve Cem Evi'nde düzenlenen törene, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Gülfer'in yanı sıra Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ceren'in arkadaşlarının ve yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazede, acılı aile taziyeleri, üzerine Türk bayrağı ve Ordu Üniversitesi flaması örtülen kızlarının tabutu başında kabul etti.

Kaynak: DHA

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