Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (2)

07.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:36

BAKANLIK: DOĞRU DEĞİL

Adalet Bakanlığı, Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı iddiasının doğru olmadığı açıklamasında bulundu. Bakanlıktan, "Özgür Arduç'un Efirli Cezaevi'ndeki 2 arkadaşı daha firar ettiği haberleri doğru değil" deği bilgilendirmesi yapılırken, gerekirse başsavcılığın konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.

Kaynak: DHA