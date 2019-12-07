Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (2)
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Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (2)

BAKANLIK: DOĞRU DEĞİLAdalet Bakanlığı, Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı iddiasının doğru olmadığı açıklamasında bulundu.

07.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:36
Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşının da firar ettiği iddiası (2)

BAKANLIK: DOĞRU DEĞİL

Adalet Bakanlığı, 'da 'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı iddiasının doğru olmadığı açıklamasında bulundu. Bakanlıktan, "Özgür Arduç'un Efirli Cezaevi'ndeki 2 arkadaşı daha firar ettiği haberleri doğru değil" deği bilgilendirmesi yapılırken, gerekirse başsavcılığın konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
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