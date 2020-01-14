Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı - Haberler

Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonundan çocuk müstehcen görüntüleri çıkan şüpheli tutuklandı.

14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:27
Cep telefonundan çocuk pornosu çıkan şahıs tutuklandı

İlçe ekipleri tarafından cep telefonundan çocuk müstehcen görüntüleri çıkan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan M.A.U.'nun yapılan cep telefonu incelemesinde çocuk pornografisi ile ilgili olabileceği değerlendirilen videolara ve müstehcen fotoğraflar tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.U. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri